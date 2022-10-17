Терапевт назвал признаки старческого слабоумия Терапевт Хухрев: деменцию можно распознать по снижению памяти и когнитивных способностей

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О развитии деменции может говорить снижение кратковременной памяти и нарушение когнитивных способностей, рассказал «Москве 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. По его словам, люди с таким диагнозом начинают «тупить» — им может быть тяжело понять, сколько времени, или сделать что-то, что раньше делал легко. Также люди со старческим слабоумием хуже помнят недавно произошедшие события и бывают агрессивными, добавил специалист.

Это может быть и снижение когнитивных способностей, то есть человек начинает тупить. Тяжело посчитать, тяжело сделать что-то, что делал раньше очень легко. Тяжело понять, сколько времени, — уточнил эксперт.

Хухрев также рассказал, что характерным признаком деменции является агрессия. Так, людям с таким диагнозом все время кажется, что их кто-то обворовывает, что какие-то недоброжелатели говорят про них плохие вещи. Также он добавил, что больные деменцией могут впадать в неуравновешенное состояние и, например, уйти «в тапочках куда-то зимой через всю Москву».

Терапевт уточнил, что деменция, как правило, развивается у пожилых людей в возрасте старше 70 лет, но также может возникнуть и у людей, перенесших инсульт.

В результате инсульта какая-то производительная часть коры мозга умерла. Если идут повторные инсульты, деменция ускоряется. У не лечившихся гипертоников деменция тоже бывает, — предупредил Хухрев.

Для профилактики деменции специалист посоветовал постоянно нагружать свой мозг какими-либо задачами. Он добавил, что данное заболевание редко встречается у тех, кто постоянно поддерживает умственную активность.

Доктор Джейкоб Хаскаловичи ранее рассказал, что снизить риск развития деменции можно с помощью поддержания здорового образа жизни, хорошей физической формы и острого слуха. Кроме того, чтобы в будущем избежать деменции, необходимо следить за давлением крови, весом и уровнем сахара в крови, поскольку ожирение и диабет сильно повышают риск развития этого недуга.