Терапевт назвал обязательные процедуры после купания в реке или море Терапевт Раменский: после купания в реке или море нужно обязательно принять душ и почистить уши

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После купания в природных водоемах — реках, озерах или море — нужно обязательно принять душ, увлажнить кожу, осмотреть и тщательно протереть уши, а также обеспечить себе обильное питье, рассказал NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Он также предостерег от использования агрессивных средств для душа, посоветовав отдать предпочтение «мягким и нежным» препаратам для ухода за кожей.

После купания в открытой воде нужно принять душ, чтобы смыть с поверхности кожи остатки соли, песка, водорослей и других загрязнений. Используйте обычное мыло или гель для душа, но с нейтральным pH. Избегайте агрессивных продуктов с сильной отдушкой или красителями: выбирайте мягкие и нежные средства для ухода за кожей, которые не вызывают сухость и раздражение, — добавил Раменский.

Собеседник подчеркнул, что кожу нужно защитить от ультрафиолета, если отдыхающий планирует остаться на пляже после купания: обязательно использовать солнцезащитный крем. По его словам, вода может усилить воздействие УФ-излучения, поэтому стоит обезопасить себя от ожогов.

После купания в реке, озере или море важно пить достаточное количество жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание. Продолжительное пребывание в воде может вызвать потерю влаги через кожу. Обратите внимание на состояние ваших ушей. Вода в ушах может вызвать раздражение и инфекции. Чтобы предотвратить это, после купания аккуратно протрите уши сухой и чистой салфеткой, — заявил медик.

Ранее главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева рассказала изданию «Подмосковье сегодня», что при летнем отдыхе с детьми у водоемов необходимо соблюдать ряд важных мер безопасности. По ее словам, маленькие дети всегда должны находиться на расстоянии вытянутой руки от родителей, а для купания нужно выбирать только официально разрешенные водоемы.