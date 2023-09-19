Терапевт назвал «нормальную» длительность простуды Терапевт Хухрев: простуда в норме не должна длиться больше недели

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Человек, заболевший простудой, обычно выздоравливает не позже, чем через неделю, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт Алексей Хухрев. По его словам, симптомы, продолжающиеся дольше этого срока, могут свидетельствовать о более серьезном заболевании.

В целом обычно простуда длится в районе 5–7 дней. Если спустя указанное время человек не выздоравливает, это повод обратиться к врачу. Особенно если температура только нарастает, в то время как обычно к пятому дню болезни она уходит, — пояснил медик.

Он также отметил, что люди могут простужаться по несколько раз за сезон, в этом плане нормы не существует. Терапевт рассказал, что причиной простуды являются десятки разнообразных вирусов. И если у человека, переболевшего, например, аденовирусом, выработался к нему временный иммунитет, то это не означает защищенность пациента от других возбудителей респираторных заболеваний, которые могут попасть в организм.

Ранее врач-терапевт высшей категории Светлана Бурнацкая рассказала, что осенью пожилым людям необходимо особенно тщательно заботиться о своем здоровье. По ее словам, люди в возрасте наиболее сильно уязвимы перед осенними изменениями погоды, они чаще подвержены простудным и вирусным заболеваниям.