Терапевт назвал неожиданный продукт, полезный для сердца и сосудов Терапевт Спахов: горький шоколад полезен для сердца и сосудов

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Для сердца и сосудов полезен горький шоколад, который содержит не менее 75% какао, рассказал врач-терапевт Константин Спахов. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнул, что этот продукт снижает давление и концентрацию холестерина в крови, улучшает состояние внутренней стенки сосудов, защищает от атеросклероза, инсультов и инфарктов.

Шоколад и какао, из которого его делают, благодаря большому содержанию биоактивных веществ можно отнести к суперфудам. Они полезны вообще, но более всего важны для защиты сердца и сосудов, — отметил врач.

В шоколаде содержатся флаванолы, которые работают как лекарства с пролонгированным действием. Сначала их часть усваивается в тонком кишечнике, а оставшиеся элементы всасываются позже в толстом кишечнике. Спахов уточнил, что есть горький шоколад можно каждый день, соблюдая норму в 30 г.

Но в принципе, защитные эффекты наблюдались даже у тех, кто ел шоколад всего один раз в неделю, по сравнению с теми, кто лакомился им реже, — заключил врач.

Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная ранее рассказала, что одной из альтернатив шоколаду для восполнения серотонина является индейка, приготовленная на пару. По ее словам, не стоит пытаться заменить сладость продуктами на основе сои или цикория. Они являются суррогатом и не несут пользы. Лучше съесть 10 г обычного шоколада.