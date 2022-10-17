Терапевт Гуторова заявила о риске рака поджелудочной у курильщиков

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Врач-терапевт Наталия Гуторова заявила, что курение может спровоцировать панкреатит и увеличить риск рака поджелудочной железы в 25 раз. По словам эксперта, табачная продукция крайне негативно влияют на сосуды. Она отметила, что свертываемость крови повышается, а это в свою очередь провоцирует образование тромбов, пишет URA.RU.

Отмечается, что у курящих людей снижается защитная функция поджелудочной железы, что приводит к острой форме панкреатита. Критической точкой развития болезни может стать рак поджелудочной железы. Курение повышает риск в 25 раз, — рассказала Гуторова.

Терапевт добавила, что курение также является причиной нарушения работы центральной и периферической нервных систем и провоцирует спазм сосудов головного мозга.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.