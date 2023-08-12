Терапевт дала советы, как не заболеть на отдыхе Терапевт Романенко посоветовала чаще мыть руки на курортах, чтобы не заболеть

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Чтобы не заболеть во время отдыха на курорте, необходимо чаще мыть руки, посоветовала в интервью радио Sputnik терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, во время пандемии коронавируса все часто заботились о гигиене рук, однако сейчас снова стали пренебрегать этой привычкой.

Мыть руки перед едой и после посещения общественных мест нужно обязательно. На руках могут находиться источники многих инфекций, чаще всего пищевых, — сказала Романенко.

Врач также рекомендовала соблюдать питьевой режим. Романенко отметила, что к выбору напитков нужно относиться очень внимательно и отдавать предпочтение бутилированной воде, а не той, что течет из-под крана.

Терапевт также призвала проявлять осторожность при покупке напитка на улице, если в него добавляют лед. По ее словам, последний не всегда бывает приготовлен из качественной воды.

Чтобы не заработать заболевания органов дыхания из-за разницы температур на улице и в помещении, лучше носить с собой шарф, платок, кофту или пиджак, продолжила врач. По возможности следует отойти на безопасное расстояние от работающего кондиционера.

Романенко подчеркнула, что ложиться спать с включенным кондиционером опасно, поскольку это может привести к заболеваниям верхних и даже нижних дыхательных путей. Нужно следить, чтобы на приборе была установлена оптимальная температура, а поток воздуха не был направлен на спящего.

Кроме того, врач предупредила об опасности солнечных ударов. Загорать и гулять нужно до 11 часов и после 17 часов в легкой, светлой, дышащей одежде. Романенко напомнила о необходимости ношения головного убора и нанесения солнцезащитного крема.

Ранее врач общей практики Мария Беляева рассказала, что адаптация к новому климату занимает от четырех дней до нескольких недель, однако этот срок можно сократить. По ее словам, ускорить акклиматизацию отдыхающих в другой стране помогут соблюдение режима сна, прогулки и активные физические упражнения.