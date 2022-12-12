Терапевт дал советы по лечению свиного гриппа Терапевт Звонков посоветовал при лечении свиного гриппа сбивать температуру выше 38 градусов

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Чтобы успешно вылечиться от свиного гриппа, необходимо обильное питье — здесь помогут морсы, чай с лимоном и простая вода, рассказал «Парламентской газете» терапевт Андрей Звонков. При этом он призвал не сбивать температуру, если она не поднимается выше 38 градусов. Эксперт пояснил, что терпеть жар следует до тех пор, пока это не представляет угрозы здоровью, ведь высокая температура убивает вирус. При этом врач предупредил, что у детей терморегуляция хуже, чем у взрослых, так как площадь их тела меньше, поэтому им важно вовремя сбить температуру.

У детей очень плохая терморегуляция. Если взрослый будет «нагреваться» долго, так как у него большая площадь тела, к примеру, утром может быть 37 градусов и только к вечеру столбик термометра доберется до 38, то у ребенка через два часа может подскочить до 39. Это очень серьезно, дети погибают не от гриппа, а от высокой температуры, у них может дело окончиться отеком мозга, и все, — предупредил Звонков.

Терапевт Анна Землянухина в свою очередь добавила, что при лечении гриппа врачи назначают жаропонижающие средства, сосудосуживающие препараты, средства от кашля, а также антигистаминные препараты от аллергии. Она уточнила, что высокая температура не обязательно долго держится при свином гриппе — даже через неделю после начала болезни сухой кашель может продолжаться уже без жара. Также специалист добавила, что если в первые же дни после заражения гриппом появляются кашель и одышка, важно обратиться к врачу, так как в таком случае высока вероятность развития воспаления легких.

Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок ранее заявил, что отсутствие высокой температуры при наличии других симптомов гриппа может говорить о заболевании человека коронавирусом. Эксперт пояснил, что штамм «омикрон» может протекать бессимптомно, а вот свиной грипп будет давать высокую температуру. По его словам, этот нюанс помогает ориентироваться при диагностике. Специалист добавил, что характерными признаками гриппа также являются ломота в теле и головная боль.