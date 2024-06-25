Теракты «убили» пляжный сезон? Бегут ли туристы в панике из Крыма и Кавказа

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские туристы массово отменяют бронирования после терактов в Крыму и Дагестане. Правда ли, что теракты «убили» пляжный сезон, что происходит в Крыму и Дагестане?

Как теракты «убили» пляжный сезон

«Коммерсант» сообщил, что операторы туриндустрии отмечают рост числа аннуляций туров и снижение новых бронирований на 10–20%. Причинами стали взрыв ракеты ВСУ над пляжем в Севастополе, где погибли пятеро и получили ранения более 150 человек, и двойной теракт в Махачкале и Дербенте, где число погибших выросло до 25 человек. Оба этих теракта произошли в воскресенье, 23 июня.

В «Твил.ру» подсчитали, что количество отмененных бронирований размещения в Севастополе на 23–28 июня выросло на 78% к обычному периоду, в Крыму — на 28%, в Дагестане — на 7%. В «Слетать.ру» рассказали «Коммерсанту», что количество новых продаж в Крыму и Дагестане 23–24 июня сократилось на 10% к прошлой неделе. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отмечают сокращение продаж туров в Крым на 15–20% к понедельнику.

О том же сообщил целый ряд турфирм. Их представители считают, что отмен было бы гораздо больше, если бы туристы не теряли на этом деньги. В то же время вице-президент АТОР Сергей Ромашкин заявил Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что туристы еще не успели отреагировать.

Что происходит в Крыму после удара по Севастополю

24 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что в Кремле не обсуждались варианты закрыть пляжный сезон в Крыму.

«Никаких решений на этот счет не принималось. И пока по этой теме я сказать ничего не могу», — ответил он на вопросы журналистов, призвав задать США и Европе вопрос, зачем они убивают российских детей.

В Севастополе между тем ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ. Он будет действовать до особого распоряжения губернатора Развожаева. Появился целый ряд ограничений для населения и приезжих. Тем не менее, по данным TourDom.ru, музеи и основные достопримечательности работают.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что все пляжи открыты и на полуострове «достаточно безопасно».

«Все понимают, где в реальности опасно, а где есть определенный риск. Скажу так: сегодня достаточно безопасно в Крыму, мы всех ждем. Все пляжи открытые, можно купаться, никаких проблем с этим нет», — объявил Константинов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что с туризмом в Дагестане, как повлияли теракты

Режим КТО в Дагестане был отменен утром 24 июня. АТОР утверждает, что «обстановка в Дагестане для туристов сейчас приемлемая, массовых отказов от туров нет». На данный момент в республике может находиться до 5 тыс. организованных туристов и до 20 тыс. путешественников, приехавших самостоятельно. Отмен туров на текущий момент нет, в аэропорту Махачкалы усилены меры безопасности, но он работает в штатном режиме, сообщил гендиректор Саид Рамазанов.

Оценки экспертов по перспективам туризма на Кавказе разделились. Президент Союза турагентств России Сергей Голов заявил «360», что теракты в Дагестане и Крыму негативно повлияют на внутренний туризм.

Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил NEWS.ru, что теракты в Дагестане не скажутся серьезно на туристическом потоке в регионе. Он отметил, что большинство туристов едут в Дагестан самостоятельно. При этом 23 июня РСТ рекомендовал приезжим в ближайшее время воздержаться от поездок в регион.

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