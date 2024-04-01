Теракт в «Крокусе» привел к росту тревоги среди россиян ФОМ: уровень тревоги у россиян увеличился после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социологи наблюдают повышение уровня тревоги среди жителей России после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», об этом свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно данным исследования, число россиян, которые чувствуют себя спокойно, снизилось с 58% до 51%, передают «Ведомости».

34% респондентов назвали теракт самым запоминающимся событием. Как уточнили представители фонда, на втором месте оказалась специальная военная операция на Украине (21%). На третьем — выборы президента России (13%).

При этом социологи зафиксировали рост числа россиян, испытывающих тревогу на фоне теракта в «Крокус Сити Холле». Так, 25 марта их число выросло на 8%, составив 42%, тогда как 10 марта показатель был 34%.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что резкого спада посещаемости учреждений культуры после теракта в «Крокус Сити Холле» не наблюдается. Она отметила, что возврат билетов на мероприятия фиксируется, но он не носит массового характера.