Теракт, пожар, атака ВСУ? Что на самом деле случилось в Киржаче: все версии

Фото: NEWS.ru

Днем 22 апреля в Киржачском районе Владимирской области прозвучали взрывы, начался пожар. Минобороны подтвердило факт инцидента, ряд источников предположил причастность ВСУ к теракту, другие сообщали об атаке БПЛА. Какие есть версии случившегося, что произошло во Владимирской области на самом деле?

Взрыв во Владимирской области 22 апреля, что известно

Днем 22 апреля стало известно о возгорании и взрывах во Владимирской области. МЧС по региону ввело режим ЧС в Киржачском районе. Губернатор Александр Авдеев подтвердил факт инцидента, не приводя подробностей.

«Работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже», — сообщил глава региона.

Последствия взрывов попали на видео. Telegram-канал «Владимирская область Новости» сообщал о перекрытии автодороги в Киржач со стороны Москвы. В нескольких поселках района объявлена эвакуация, людей вывозили в город на школьных автобусах. Около 18 часов Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили о повторных детонациях в том же районе.

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На месте работают все экстренные службы, в том числе пожарные расчеты воинской части и МЧС.

Что Минобороны РФ сообщило о взрывах во Владимирской области 22 апреля

Минобороны России подтвердило информацию о взрывах в регионе. В Telegram-канале ведомства сообщили, что в результате возгорания на территории воинской части произошла детонация боеприпасов.

«По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. По поручению министра обороны РФ для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Булыги. По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности», — говорится в публикации Минобороны.

Что известно о причинах взрыва

Взрыв боеприпасов мог быть вызван бытовыми причинами заявил NEWS.ru глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«Может быть, [причиной послужили] бытовые проблемы. И вот эти взрывы, они могут быть связаны с детонацией тех снарядов, которые находятся на этом складе или в этом помещении», — заявил Гончаров.

Он не исключил и украинский след в произошедшем, но счел его маловероятным.

«Возможно, это были какие-то диверсионные акты, которые сделали украинские диверсанты. Мы видим их практически каждый день, по четыре-пять задержаний делает наша ФСБ. Но надеюсь, что все-таки это не диверсии украинцев и не дроны», — резюмировал Гончаров.

Официальных данных об атаке беспилотников ВСУ или работе систем ПВО не поступало. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, мониторинговые каналы не сообщали о пролете БПЛА над указанным районом.

Правда ли, что на объекте была проблема с безопасностью

По данным «Известий», в Киржачском районе Владимирской области находится крупный склад артиллерийского вооружения. В октябре 2017 года арсенал оказался в центре крупного коррупционного скандала, связанного с государственными контрактами Минобороны: стало известно о масштабных хищениях на сумму почти 650 млн рублей в ходе проведения строительно-монтажных работ, писала газета.

СМИ называли арсенал под Киржачом «одним из образцовых»: оборонное ведомство даже устраивало пресс-тур на объекте с целью продемонстрировать, что военные склады в целом безопасны, а боеприпасы хранятся надлежащим образом.

Строительство, которое обернулось уголовным делом, развернулось на арсенале с 2008 года, на фоне перестановок в Минобороны РФ. В конце 2015 года на строительство нового хранилища в Киржаче было выделено 2,5 млрд рублей.

Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области Фото: NEWS.ru Взрыв в Киржачском районе Владимирской области

9 октября 2017 года стало известно о хищении значительной части средств. В 2013 году компания «Спецмонтаж» получила крупный подряд на 1,23 млрд рублей, связанный с реконструкцией на объекте: должны были построить капонир для хранения боеприпасов. Через месяц «Спецмонтаж» выиграл еще один госконтракт по тому же арсеналу на 2,7 млрд рублей.

На тот момент председателем Центральной конкурсной комиссии ФГУП «Главное управление специального строительства по территории № 1» был Александр Змихновский, экс-гендиректор ОАО «Оборонэнергосбыт» и фигурант расследования о хищении 450 млн рублей. По данным «Коммерсанта», к моменту, когда началось дело по арсеналу в Киржаче, менеджер был объявлен в розыск, скрылся в Турции, а его имущество в России (две столичные квартиры и загородный дом на Рублевке) было арестовано.

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