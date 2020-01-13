https://static.news.ru/photo/b9879cac-3680-11ea-9d1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Синоптики пообещали тёплую погоду с прояснениями и до 3 градусов тепла в Москве 14 января. Столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона.

Существенных осадков не будет, в Москве максимальная температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла, по области — до 3 выше нуля. Ветер западный, 5–10 м/с, сообщается на портале «Метеоновости».

Атмосферное давление составит 752 мм рт.ст., относительная влажность воздуха — 80%. Погода снова будет некомфортной из-за аномально высокой температуры и высокой влажности, а также выраженного дефицита кислорода в воздухе. Особенно туго придётся метеозависимым людям: их ожидает общее недомогание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что синоптики обещают, что начавшаяся тёплой в новом году зима — ещё не предел рекордам. Ближайший температурный рекорд ожидается уже в четверг, 16 января, когда в центральной части России будет до +5 тепла.