Тепло даже в Заполярье: какая погода будет в России с 16 по 22 октября Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что ждет россиян в середине календарной осени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти по всей России температура воздуха на предстоящей неделе будет превышать климатическую норму. В Москве закончатся дождливые выходные, а в Петербурге будет дождливо. В Поволжье и на Урал придет бабье лето, а на черноморском побережье подойдет к концу затянувшийся бархатный сезон. Подробнее о том, какая погода прогнозируется на предстоящей неделе с 16 по 22 октября, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Москве станет прохладнее, но суше

После теплых, ветреных и дождливых выходных, когда температурный фон будет выше нормы на шесть — восемь градусов, циркуляция воздушных масс поменяется, и в понедельник, 16 октября, они будут поступать в столичный регион не со Средиземного моря и Малой Азии, а с запада. Со вторника в Москву и регионы Центрального федерального округа придет воздух с северо-запада. В начале недели температурный фон будет с незначительными отклонениями соответствовать климатической норме: в ночные часы от −1 до +4 градусов Цельсия, в дневные — от +4 до +9. В последующие дни начнется понижение температуры — от −2 до +3 ночью и от +2 до +7 днем.

При этом на предстоящей неделе в столичном регионе ожидаются кратковременные осадки преимущественно в виде дождя, но есть вероятность выпадения мокрого снега. Их интенсивность будет уже не такой, как в субботу и воскресенье.

Ранее центр «Фобос» прогнозировал, что в выходные, 14–15 октября, столичный регион накроет осенний шторм из-за атлантического циклона. Он принесет облака и дожди, вызовет усиление ветра и повысит температуру до 11–16 градусов тепла.

В свою очередь метеоролог Татьяна Позднякова предсказывала, что дожди продлятся в Москве до 20-х чисел октября, после чего установится теплая и сухая погода: «Вторая половина месяца обнадеживает. Власть над погодой, и надолго, перейдет к антициклонам. Тепла с ними ждать не приходится, а на солнце рассчитывать можно. И октябрь 2023 года вполне может не только выполнить, но и перевыполнить норму по солнцу».

В Петербурге будет по-осеннему дождливо

На северо-западе России ожидается дождливая погода. В Петербурге, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях ночные температуры в начале недели будут в диапазоне 2–7 градусов тепла, а дневные — 4–9. Во второй половине недели в ночные часы столбики термометра опустятся там до −2...+3 градусов. На востоке Северо-западного федерального округа — в Республике Коми и Архангельской области — уже начиная с понедельника температура ночью будет на уровне −1...+3 градусов, а днем — 1–6 градусов выше нуля. Осадки прогнозируются в виде дождя и снега.

Напомним, 8 октября в Северной столице выпадал первый снег.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Жители Санкт-Петербурга на Дворцовой площади

Черное море постепенно остывает

На юге Европейской России температура существенно понизится. Если в выходные в Краснодарском крае ожидается 24–26 градусов тепла, то уже в понедельник-вторник столбики термометров опустятся до 17–19. Хотя к концу недели станет теплее и днем будет 22–24 градуса, но бархатный сезон на черноморских курортах завершился, потому что вода не будет прогреваться выше 20 градусов и в дальнейшем продолжит остывать.

Южный воздух принесет лето на Волгу и Урал

Сильно изменится погода сначала в Приволжском федеральном округе, а затем на Урале. Уже с воскресенья температура станет повышаться из-за прихода воздушных масс с юга, и начнется настоящее бабье лето. Дневная температура воздуха в Поволжье с 15–16 октября будет держаться в диапазоне 14–18 градусов. На Урале — в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, юге Тюменской области — днем ожидается от +13 до +17, что на шесть-семь градусов выше климатической нормы. Преимущественно будет без осадков, хотя местами, особенно в западной половине Урала, возможны небольшие кратковременные дожди.

На севере Урала тоже будут держаться высокие температуры — на восемь-девять градусов выше нормы. В Ханты-Мансийском автономном округе в начале неделе прогнозируется 11–13 градусов в дневные часы.

Якутию ждет климатическое отклонение

Теплая погода прогнозируется в густонаселенных регионах азиатской части России, на юге Сибирского федерального округа — в Омской, Томской и Новосибирской областях. В первой половине недели воздух там будет теплее на семь-восемь градусов выше многолетних значений. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Там вероятны небольшие осадки.

В северной части Сибирского федерального округа — на Таймыре — также должно быть жарко для Заполярья в середине октября. В первой половине недели днем воздух на севере Красноярского края должен прогреваться до +2 градусов, что на семь-восемь градусов выше нормы. Аналогично теплая по местным меркам погода прогнозируется в соседней Якутии, где местами столбики термометров будут показывать в дневные часы пять-шесть градусов выше нуля.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Осень в сельском поселении в Омской области

Дальний Восток начнет остывать после внезапного лета

В Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Приморье прогнозируется летняя погода. В дневные часы воздух там прогреется до 17–22 градусов, что также существенно выше климатических значений — на 8–10 градусов. Но к середине недели начнется постепенное похолодание до 8–13 градусов днем и до −1...+4 градусов ночью. Смена погоды будет сопровождаться дождями со снегом.

На Камчатке и Сахалине ожидается умеренно теплая погода на два-четыре градуса выше нормы с дневными температурами в диапазоне 8–10 градусов с осадками.

Какие прогнозы синоптики делают на осень и зиму

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что в большинстве регионов температура воздуха осенью и зимой будет на 1–5 градусов выше нормы. Он уточнил, что зима в Москве начнется ориентировочно 10 ноября, когда состоится переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений. По прогнозам специалиста, в стране зима будет неустойчивой: холодные дни будут чередоваться с оттепелью, а снегопады — сменяться ледяными дождями.

В Москве, по словам Тишковца, также прогнозируются холода, морозы, оттепель, слякоть, ледяной и обычный дожди. Превышение нормы осадков составит до 20% от месячного показателя. Весенняя погода в столице может наступить уже в марте-апреле.

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