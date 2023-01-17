Теперь я сторож: айтишники в России начали скрывать настоящее место работы На фоне слухов о закрытии границ программисты фиктивно трудоустраиваются дворниками и грузчиками

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На фоне то и дело возникающих слухов о возможности закрытия выезда из страны для IT-специалистов в России начал формироваться необычный тренд. Сразу несколько участников рынка сообщили о том, что программисты и разработчики ПО увольняются и формально трудоустраиваются грузчиками, сторожами, вахтерами. Они полагают, что это поможет им в случае необходимости выехать за рубеж. Представители экспертного сообщества разошлись в оценках наметившейся тенденции: одни полагают, что государство должно гарантировать специалистам в сфере IT полную защиту от мобилизации и выработать «бонусные пакеты», другие уверены, что речь идет о беспочвенных страхах.

Из программистов — в грузчики

Представители сразу двух IT-компаний, базирующихся в регионах Центральной России и Поволжья, рассказали NEWS.ru, что их сотрудники начали настаивать на фиктивном увольнении. По данным собеседников, специалисты формально увольняются, забирают трудовые книжки, однако по факту продолжают работать на том же месте неофициально.

Есть два варианта: либо человек вообще работает по серым схемам и получает вознаграждение в конверте, либо заключает договор. Некоторые наши ребята так и поступили. При этом свои трудовые книжки отнесли кто куда: одни устроились вахтерами в библиотеку, другие — сторожами на автостоянки или грузчиками на овощные базы. То есть формально никакого отношения к сфере IT они больше не имеют, — сообщил NEWS.ru руководитель одной из компаний.

Разработчик программного обеспечения Максим (имя по его просьбе изменено) в беседе с NEWS.ru признался, что «уже месяц как не айтишник».

В последнее время читал много новостей о том, что айтишников перестанут выпускать из страны, потому что они очень нужны родине. Не секрет, что многие разъехались, немало тех, кто намерен сделать это в ближайшее время. Решил на всякий случай подстраховаться — теперь я сторож, — рассказал Максим.

Андрей, его коллега из компании, занимающейся разработкой мобильных приложений, пошел по аналогичному пути. В разговоре с NEWS.ru он признался, что запись в трудовой книжке ему ничего не дает.

В этом бизнесе на трудовые книжки вообще никто не смотрит. Например, я — грузчик, который владеет несколькими языками программирования. Мысль об отъезде из России я пока не похоронил, хотя уезжать, конечно, не хочется. Но многих на это, к сожалению, толкают известные события.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале декабря прошлого года глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас допустил изменения в российском законодательстве, которые сделают «менее комфортным» нахождение за границей для россиян, покинувших страну после начала мобилизации. По мнению сенатора, ограничения нужно ввести для сотрудников из «чувствительных сфер экономики» — в частности, госсектора и транспортной безопасности. Также Клишас сообщил, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о запрете на удаленную работу для покинувших Россию граждан.

Позднее член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ Никита Куликов заявил журналистам, что IT-специалистов следует воспринимать как стратегический резерв России и соответствующим образом к ним относиться. В частности, по его словам, отношении айтишников имеет смысл ввести ограничения на выезд, как у представителей власти.

После начала специальной военной операции на Украине из России по результатам первой волны миграции уехали около 50–70 тысяч IT-специалистов — такие оценки ранее приводила Российская ассоциация электронной коммерции (РАЭК). Во вторую волну, согласно подсчетам той же ассоциации, в апреле могли уехать еще 70–100 тысяч. При этом представители «Руссофта» прогнозировали, что по итогам первого полугодия из России уедут около 40 тысяч айтишников.

Исчезновение рынка

Серьезным шоком для IT-рынка стала история про погибшего мобилизованного ведущего IT-специалиста из Райффайзенбанка, утверждает в разговоре с NEWS.ru основатель консалтингового агентства Redoo и PR-агентства «Андреева и партнёры» Светлана Андреева. По ее мнению, на этом фоне люди делают все, чтобы себя обезопасить, что в свою очередь это ставит под удар всю IT-отрасль.

Несмотря на действительно своевременные и важные действия со стороны Минцифры, над российскими IT-специалистами продолжают висеть дамоклов меч мобилизации и риск изоляции от остального мира. Плюс популистские заявления законотворцев о запрете удаленки не прошли даром — я уже знаю примеры, когда после инициативы господина Клишаса некоторые IT-специалисты получили требование от своих российских работодателей вернуться в офис из-за границы, — говорит Андреева.

Согласно приведенным ей данным, по итогам 2022 года инвестиции в развивающиеся российские IT-компании резко снизились: всего было заключено 128 сделок, тогда как годом ранее — 291. Вложения в стартапы упали на 57%, до 1,1 млрд долларов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По некоторым данным, выручка российской IT-отрасли сократилась за 2022 год на четверть, по прогнозам отдельных аналитиков, доля России на мировом IT-рынке упадет в 2023 ниже 1%.

Буквально все вопиет о необходимости пересмотра медийного позиционирования отношения государства к IT-специалистам, необходимо публично рассказывать, как решается каждая проблема с попыткой мобилизовать IT-специалистов, как были наказаны ответственные за гибель в зоне СВО мобилизованного, несмотря на отсрочку, IT-специалиста из Райффайзенбанка Тимура Измайлова. Необходимо показывать, что государство серьезно относится к российским IT-кадрам и готово делать всё, чтобы их сохранить, не сажая в золотую клетку. Нужен грамотный PR. Иначе дефицит кадров будет возрастать, а отток IT-умов на Запад будет усиливаться — утверждает Андреева.

Инструменты, которые позволяют удержать любую приоритетную профессию в стране, известны давно — это создание привилегированных условий, утверждает генеральный директор коммуникационного холдинга Actor Дмитрий Еловский.

Высокая зарплата, как это практикуется в капиталистических странах, или более высокий уровень жизни и безопасности, как это было в СССР с его наукоградами. Меры принуждения вроде закрытия границ, вряд ли сработают. Люди либо научатся их обходить, что мы уже видим сегодня, либо спрос на профессию упадет, и не будет никаких IT-специалистов в России, — пояснил NEWS.ru Еловский.

По его мнению, также возможен уход оставшихся IT-специалистов в тень: никто ведь им не мешает создать ИП и получать деньги за любые эфемерные услуги, формально никак не связанные с отраслью.

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По мнению основателя и генерального директора IT-компании Zecurion Алексея Раевского, речь идет о достаточно странной практике

Думаю, если выезд из страны всё же будут ограничивать, то это произойдет более серьезным образом, а не по месту работы. Вряд ли пограничники будут разбираться, кем работает человек — айтишником или дворником, — пояснил NEWS.ru Раевский.

Он напомнил, что сегодня для тех, кто работает в сфере IT в аккредитованных компаниях, действует отсрочка от мобилизации. Поэтому если айтишник устроится дворником, он под такую отсрочку не попадет, заключил эксперт.