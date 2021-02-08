«Теперь тем, у кого кошки»: в соцсетях высмеяли грядущие выплаты россиянам

https://static.news.ru/photo/548cbaca-6a9c-11eb-8b27-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи соцсетей посмеялись над сообщением о том, что правительство готовит пакет выплат россиянам. На это могут потратить 500 млрд рублей.

Мера должна показать населению, что власти знают о финансовых проблемах людей. Но кому достанутся деньги и на что конкретно их собираются направить, пока неизвестно.

Исходя из простого, пользователи поделили прогнозируемую сумму на численность населения страны и пришли к выводу, что каждый россиянин получит по 3 500 рублей, что и стало поводом для неиссякаемых шуток.

Одни вообще засомневались, что эти деньги дойдут до получателей: «Мало чего они обещают». Другие, помня о прошлогоднем ажиотаже, заявили, что купят «на все» гречку.

Третьи предположили, что выплаты, как всегда, достанутся семьям с детьми. На что самые развеселившиеся пользователи ответили: «Нет, теперь тем, у кого кошки».

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти России обсуждают новый пакет социальных выплат для граждан, который может обойтись федеральному бюджету в сумму порядка 500 млрд рублей, или около 0,5% ВВП.