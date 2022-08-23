«Теперь бегайте с воплями»: Канделаки ответила на угрозы в соцсетях Канделаки с иронией ответила угрожающему ей украинскими диверсантами незнакомцу в соцсетях

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Тина Канделаки

Тина Канделаки с иронией ответила подписчику, который начал угрожать ей в соцсетях «украинскими диверсантами». Телеведущая вступила в переписку с незнакомцем, пытаясь донести до него свою позицию, но тот стал сыпать в её адрес угрозами.

«Украинские диверсанты вычислили с помощью твоего сообщения, где ты сейчас находишься. Жди гостей», написал мужчина журналистке.

Фото: соцсети

В ответ и. о. директора телеканала ТНТ не растерялась и довольно жёстко ответила обидчику.

Жаль мне вас, страну свою потеряли. Больше ее не восстановить. Теперь пишите всем и бегайте с воплями. На деле Украину будет восстанавливать Россия. А вы подумайте, может, еще на стройке успеете поработать! — написала телеведущая.

Ранее Канделаки прокомментировала свое попадание в новый санкционный список США, опубликованный 28 июня. Она заявила, что оказалась в ряду достойных людей, и задалась вопросом, не пора ли ей заняться политикой. Экс-ведущая программы «Самый умный» также указала, что не собирается менять позицию.