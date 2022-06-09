Теолог раскрыл подробности о судьбе РПЦ на Украине Теолог Силантьев: РПЦ появится на Украине, несмотря на провозглашенную независимость УПЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев рассказал о том, какая судьба ждет Русскую православную церковь на освобожденных украинских землях. Религиовед убежден, что она появится на этих территориях, несмотря на принятое ранее решение Украинской православной церкви о своей независимости, сообщает РИА Новости Крым.

На всех освобожденных территориях будет присутствовать РПЦ. В будущем верные чада и архиереи вольются в РПЦ, а все остальные уйдут в раскол, — рассказал Силантьев.

В качестве похожего примера эксперт привел ситуацию с церковью в Крыму после присоединения полуострова к территории России.

Когда Крым стал российским, чтобы не усложнять положение Украинской православной церкви, сохранили ее епархии, хотя Крым уже Украиной не был, — напомнил он.

Ранее представители Украинской православной церкви объявили о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Таким образом они выразили протест патриарху Кириллу в связи с его поддержкой военной операции на территории Украины.