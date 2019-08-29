https://static.news.ru/photo/9a294c6a-ca11-11e9-9719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Теневой владелец девяти банков Магомед Мухиев приговорен к 11 годам колонии. Приговор в отношении целой группы, проходившей по делу о хищении 37 млрд рублей у вкладчиков, огласили в Замоскворецком суде Москвы поздно вечером 28 августа.

Суд признал Мухиева виновным в организации криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками. При этом с него сняты обвинения в организации преступного сообщества, а с других фигурантов — участие в нём, сообщает газета « Коммерсант ».

Издание отмечает, что центром преступной схемы являлся Анталбанк. Из него деньги вкладчиков выводились за рубеж.

Дело было открыто в 2015 году, когда у девяти банков отобрали лицензии, а Мухиева задержали при попытке вылететь на частном самолёте в Вену. После этого у фигурантов дела стали арестовывать имущество. Его общая сумма составила 1 млрд рублей. Под арест попали в том числе яхта, находившаяся на Британских Виргинских островах, автомобили Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, дорогая коллекция наручных часов.

Ранее News.ru сообщал, что в уголовном деле о растрате в банке «Югра» изменилась сумма ущерба. Теперь она составляет 200 млрд вместо первоначальных 7,5 млрд рублей. Одним из обвиняемых стал бывший владелец «Югры» Алексей Хотин. Его арестовали в апреле 2019 года по делу о растрате средств банка. В июне против него возбудили новое дело и объединили в одно производство с основным.