Тему майских каникул назвали пиаром для политиков

Многие политики не первый год пиарятся на теме майских каникул, сообщил зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков изданию «ФедералПресс». При этом законопроект о нерабочих днях в начале мая ни один депутат до сих пор не внёс, отметил он.

О том, что будет пауза между празднованием 1 и 9 мая, было известно ещё год назад, но тем не менее разговор на эту тему начался только 10 дней назад, — сказал Шершуков.

Он предложил депутатам и чиновникам рассматривать этот вопрос не перед праздниками, а когда обсуждается производственный календарь на следующий год. Именно тогда формируется расписание праздничных и нерабочих дней, а в организациях составляют графики отпусков.

Шершуков добавил, что сотрудники могут сами устроить себе продлённые выходные, взяв отпуск — обычный или за свой счёт, согласовав с работодателем.

Ранее регионам предложили самим решать вопрос о продлении майских праздников. До этого в Госдуме высказались против инициативы продлить их с 1-го по 10-е число. В нижней палате парламента отметили, что это негативно отразится на экономике страны, которая сейчас переживает не лучшие времена.

Выходными днями в мае 2022 года объявлены дни с 1-го по 3-е и с 7-го по 10-е число.