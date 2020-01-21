https://static.news.ru/photo/14cc3dc6-3c16-11ea-8534-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 21 января, в Санкт-Петербурге температура воздуха достигла 4,8 градуса и побила рекорд 1957 года.

Сегодня, 21 января, уже в шесть часов утра температура воздуха в Северной столице достигла плюс 4,8 градуса. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 году и составлявший плюс 4,6 градуса, — написал в Facebook ведущий специалист погодного центра «Фобос».

Он отметил, что город будет находиться в течение дня на периферии уходящего циклона, погода будет облачной с прояснениями во второй половине.

Как ранее писал NEWS.ru, тёплая погода, до плюс пяти градусов, ожидается 21 января в Москве. Синоптики подчёркивают, что в этот день может установиться новый рекорд тепла.