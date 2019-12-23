Синоптики сообщают о небывалой за всю 140-летнюю историю наблюдений погоде в Москве.
Температура воздуха 23 декабря поднялась до 6 градусов выше ноля, что является третьим за зиму температурным рекордом. При этом не исключено, что 24 декабря станет самым тёплым за десятилетия. Осенняя погода и отсутствие снега сохранятся в столице до 30 декабря,
Как писал NEWS.ru ранее, погода в европейской части России 23–24 декабря будет аномально тёплой, на 12–13 градусов выше нормы. Такие температуры характерны для середины октября и начала апреля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен