https://static.news.ru/photo/76e6bbce-25e8-11ea-95dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Синоптики сообщают о небывалой за всю 140-летнюю историю наблюдений погоде в Москве.

Температура воздуха 23 декабря поднялась до 6 градусов выше ноля, что является третьим за зиму температурным рекордом. При этом не исключено, что 24 декабря станет самым тёплым за десятилетия. Осенняя погода и отсутствие снега сохранятся в столице до 30 декабря, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, погода в европейской части России 23–24 декабря будет аномально тёплой, на 12–13 градусов выше нормы. Такие температуры характерны для середины октября и начала апреля.