Температура воздуха в Москве побила рекорд 70-летней давности

https://static.news.ru/photo/893a85c8-21ee-11eb-8a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве 8 ноября побила рекорд — столбики термометров поднялись до 10 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

К 11 часам температура воздуха в Москве на метеостанции ВДНХ поднялась до плюс 10, что на 7-8 градусов выше климатической нормы. Такой высокой температура 8 ноября не было в столице уже более 70 лет, — цитирует РИА Новости синоптика.

По его словам, такие показатели ниже абсолютного суточного рекорда максимальной температуры воздуха для этого дня, который составляет плюс 12 и был установлен в 1927 году.

Между тем, как писал NEWS.ru, понижение температуры до отрицательных значений и гололедица ожидаются в Москве в ночь на 9 ноября. Ухудшение погоды начнётся 8 ноября с 21:00, столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Ночью и утром 9 ноября возможна гололедица. Гололёд может затруднить движение транспорта, поэтому водителям нужно избегать резких перестроений и торможений. А жителям столицы необходимо быть внимательными, чтобы избежать травмирования.