Температура в Москве побила абсолютный рекорд июня

Воздух в Москве прогрелся до +34,7 градуса. Таким образом, температура достигла абсолютного максимума для июня. Об этом журналистам РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, такой показатель был зафиксирован на базовой метеостанции на ВДНХ в 14:00.

Прежний максимум держался с 1948 года, когда было плюс 33,6. Будьте осторожны, — подчеркнул он.

Как заявил кандидат медицинских наук Николай Крючков, аномальная жара может обернуться неприятностями для здоровья. Многое зависит от физического состояния человека, а также от возраста. По словам медика, иммунная система особого значения не имеет. Натренированный человек легче переносит жару. Он может позволить себе даже заниматься спортом в такую погоду.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что лучшим способом освежиться дома в жару является кондиционер, главное, не потерять контроль, иначе вместо долгожданной прохлады можно получить ангину.

По словам медика, кондиционер лучше ставить в режим не меньше 21 градуса. Если включить его на 16 градусов, то можно заболеть.

Справиться с жарой поможет и холодный душ с температурой воды 21–23 градуса. Однако этот способ не рекомендуется применять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.