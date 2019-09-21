Синоптики прогнозируют температуру в европейской части России в течение недели на 2–4 градуса ниже нормы.
Особенно некомфортная погода ожидается в Приволжском федеральном округе: ветрено и более низкие температуры из-за затока холодного воздуха, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Москве вечером в воскресенье и в ночь на понедельник, 23 сентября, выпадет первый снег. Но из-за положительных температур он сразу растает. Ясная и прозрачная погода без осадков придёт в столичный регион со вторника.
Такие скачки погоды могут стать причиной проблем со здоровьем россиян. По словам аллерголога-иммунолога Даниила Щепеляева, резкие перепады давления, которые влияют на артериальное давление, значительно ухудшат самочувствие граждан.
Кроме того, люди могут столкнуться с так называемой иммунодепрессией, которая, в свою очередь, повышает риск заражения острыми вирусными респираторными заболеваниями (ОРВИ).
Не исключено также, что территорию России накроет волна нестандартно протекающих бактериальных заболеваний, писал News.ru.