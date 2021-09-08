Тело Зиничева доставят спецрейсом в Москву

Тело погибшего главы МЧС Евгения Зиничева сегодня доставят спецрейсом в Москву, сообщил источник РИА Новости. Напомним, что он погиб сегодня, 8 сентября, в Норильске, спасая человека.

Самолёт с телом погибшего главы МЧС Зиничева уже вылетел в Москву, — сообщил источник СМИ.

В настоящее время о месте похорон не сообщается.

Евгений Зиничев совместно с губернатором Краснодарского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске и решил посетить город Дудинка, в котором начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций.

Во время учений 55-летний Евгений Зиничев получил несовместимые с жизнью травмы, пытаясь спасти кинорежиссёра, который сорвался со скалы: глава МЧС прыгнул за ним в воду, но разбился о каменный выступ. Оба пострадавших скончались в вертолёте, не долетев до больницы.

Ранее стало известно, что ЧП произошло на водопаде Китабо-Орон. Это место находится в западной части Путоранского заповедника. По данным источника СМИ, инцидент произошёл около семи утра, за два часа до этого министр вылетел из Норильска.