https://static.news.ru/photo/a4cff1a4-1b39-11ea-b7f3-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лужков Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Тело экс-мэра столицы Юрия Лужкова должны доставить в Москву из Мюнхена к вечеру 11 декабря. Такие сроки поставили его родные перед похоронным агентством, которое займётся транспортировкой и организацией похорон.

Глава похоронного агентства уже вылетает из Шереметьево в Мюнхен — для сопровождения тела и контроля за транспортировкой, — сообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, Лужков скончался на операционном столе мюнхенской клиники Гроссхадерн. Он прибыл в Германию 9 декабря для плановой операции по чистке сосудов, но во время процедуры произошла аллергическая реакция.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным бывшего градоначальника столицы Юрия Лужкова в связи с его смертью. Он отметил его энергичность и жизнерадостность. Лужкову было 83 года.