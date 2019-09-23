https://static.news.ru/photo/023e757c-ddf5-11e9-98b2-fa163e074e61_660.jpg Эльбрус Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Тело альпиниста из Белоруссии, пропавшего на Эльбрусе 20 сентября, найдено российскими спасателями.

Мужчина, не зарегистрированный в спасательной службе, совершал восхождение на гору с восточной стороны. В установленное время он не вышел на связь, в связи с чем была начата поисковая операция.

Тело альпиниста обнаружили на северном склоне Эльбруса на высоте 4750 м над уровнем моря, рассказал « Интерфаксу » дежурный местного высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Ранее News.ru писал, что спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы. Он застрял на высоте 3,8 тысячи м и не мог спуститься самостоятельно из-за травмы ноги.