Тело альпиниста из Белоруссии, пропавшего на Эльбрусе 20 сентября, найдено российскими спасателями.
Мужчина, не зарегистрированный в спасательной службе, совершал восхождение на гору с восточной стороны. В установленное время он не вышел на связь, в связи с чем была начата поисковая операция.
Тело альпиниста обнаружили на северном склоне Эльбруса на высоте 4750 м над уровнем моря, рассказал «
Ранее News.ru писал, что спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Москвы. Он застрял на высоте 3,8 тысячи м и не мог спуститься самостоятельно из-за травмы ноги.