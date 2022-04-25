Телеведущий Соловьёв упрекнул немецкие СМИ в замалчивании правды об Украине

Телеведущий Владимир Соловьёв обвинил немецкие СМИ в том, что они замалчивают правду об украинских националистах. По его мнению, жители Германии из-за этого не имеют никакого представления о том, что действительно происходит на Украине, пишет ИА SM-News.

Когда ты открываешь прессу, то видишь сплошной Bild. Говорят ли в Германии о нацизме на Украине? А что батальон «Азов» нацистский, рассказывают? Иногда. А какой объём текстов сообщает, что Россия не права, кричат, что надо помогать Украине? — возмутился Соловьёв.

Телеведущий считает, что у немцев и россиян разные жизненные приоритеты. По его мнению, в Германии сейчас идёт «война ценностей». Соловьёв упрекнул немцев в излишней прагматичности и заявил, что они «ничего не понимают». Он также посетовал на то, что немцы считают Россию «империей зла».

Ранее Соловьёв раскритиковал Министерство обороны по факту потопления крейсера «Москва». Журналист рассказал, что эти события вызвали у него гнев, в связи с чем он не смог сдержать эмоций в эфире собственной передачи. Соловьёв потребовал вразумительных объяснений, почему боевое судно всё же пошло ко дну.