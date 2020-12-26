Телеведущий Соловьёв дал прогноз на 2021 год

https://static.news.ru/photo/f3b61342-4848-11eb-9f0a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Жизнь в наступающем году легче не станет, предполагает российский телеведущий и блогер Владимир Соловьёв. По его мнению, гарантий, что 2021 год станет легче уходящего, никто дать не может.

Напомню, что в Америке 320 тысяч смертей из-за коронавируса — больше, чем их боевые потери во Второй мировой войне. Паника в Англии, посмотрите, что происходит во Франции, Бельгии, Германии. Непростая жизнь, ощущения, что будет легче, можно только списать на человеческий оптимизм, — отметил журналист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Соловьёва, 2020-й стал тяжелейшим на памяти его поколения, ведь рухнули не только все привычные представления об экономике, но и отношения между людьми.

Осложнялось всё и военными конфликтами. Журналист назвал одним их самых значимых конфликтов уходящего года ситуацию в Нагорном Карабахе. Главным событием, конечно, стал коронавирус. После этого Соловьёв перечислил события в США и России и борьбу с кризисом.

Как писал NEWS.ru, россияне назвали журналистом 2020 года телеведущего Владимира Соловьёва. После этого он объяснил, почему зрители любят его программы. Журналист отметил, что результаты опроса показывают достоверность рейтингов его программы и отражают реальную ситуацию в медиа.