Телеведущий Норкин ответил Гордону на слова о российской вакцине

https://static.news.ru/photo/f5a9e4dc-3c8e-11eb-8202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украинский телеведущий и интервьюер Дмитрий Гордон неоднократно высказывался в негативном ключе о российской вакцине от коронавирусной инфекции нового типа. В частности, он говорил, что готов разбить телевизор каждый раз, когда в эфире кто-то рассказывает про отечественную сыворотку.

Журналист, постоянно выступающий с критикой российских коллег, которых он называет пропагандистами, при этом постоянно появляется в эфире различных политических ток-шоу. Там он тоже выражает негативное отношение к вакцине, разработанной в РФ. В программе «60 минут» Гордон отмечал, что сомневается в эффективности сыворотки. Он подчёркивал, что многие страны «заклеймили позором» историю с препаратом.

На этот раз Гордон появился в эфире программы «Место встречи», которую ведёт Андрей Норкин. Коллеги по обыкновению повздорили из-за вакцины. Украинец высказал своё привычное негативное отношение к сыворотке и отечественным специалистам. А Норкин ответил ему фразой, которую зрители, присутствовавшие в студии телеканала НТВ, посчитали смешной.

Если при каких-то условиях российская вакцина поступит на Украину, то Гордон будет первым, кто пойдёт за ней, — цитируют Норкина «Невские новости».

Как ранее передавал NEWS.ru, Гордон заявил, что его соотечественники, живущие в России и зарабатывающие здесь деньги, совершают предательство. В качестве примера «правильной» работы он привёл собственные включения в эфир российских телеканалов. Гордон заверил, что таким образом он вёл «подрывную деятельность».

На эти заявления отреагировали ведущие программы «60 минут». Так, к примеру, Ольга Скабеева, назвавшая Гордона «пропагандистом всея Украины», иронично заметила, что включения киевского журналиста были «сверхсекретной операцией по проникновению в тыл врага», то есть в эфир её передачи.