«Превосходил всех по таланту»: Киселев о смерти журналиста Соколова Телеведущий Киселев назвал смерть Соколова невосполнимой утратой

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Максим Соколов

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал смерть журналиста Максима Соколова невосполнимой утратой. По его словам, которые приводит РИА Новости, колумнист задавал очень высокую планку, а также превосходил всех по таланту, глубине материалов и форме.

Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме. Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать, — сказал телеведущий.

Соколов скончался 30 декабря на 65-м году жизни, причины его смерти не уточнялись. Он много лет был обозревателем ведущих российских СМИ. В частности, сотрудничал с ВГТРК, «Коммерсантом», «Известиями», журналом «Эксперт». Кроме того, Соколов был ведущим программы «Однако» на Первом канале. Свои соболезнования семье журналиста выразила главред телеканала RT Маргарита Симоньян, которая назвала случившееся большой потерей.

В декабре стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался журналист, основатель «Агентства журналистских расследований», «Фонтанки» и 47news Андрей Константинов. Мужчина скончался на 61-м году жизни, тело было найдено в его квартире. Сообщалось, что Константинов на протяжении последнего года тяжело болел.