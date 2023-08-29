Телеведущий Дроздов был госпитализирован в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский телеведущий, ученый-зоолог Николай Дроздов был госпитализирован в Москве. В разговоре с «360» он сообщил, что врачи назначили ему обследование и внутримышечные инъекции. 86-летний телеведущий подчеркнул, что ему уже успели сделать шесть уколов.

Нормально, все обошлось. Уколы делают, шесть уколов сделали, — рассказал Дроздов.

По словам телеведущего, он остается в хорошем расположении духа, несмотря на проблемы со здоровьем. Супруга зоолога Татьяна Дроздова заявила, что приехала вместе ним в больницу на два дня, чтобы пройти обследования. По предварительным данным, врачи обеспокоились из-за анализов крови ученого — показатели холестерина и простатического специфического антигена (ПСА) превысили норму.

Дроздов в июле рассказал, что похудел на 15 килограммов — с 90 до 75 — и заработал проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у него дивертикулез, кишечную непроходимость, увеличение предстательной железы, а также обнаружили кисты в почках.

Дроздов также отметил, что врачи диагностировали у него катаракту и глаукому. По словам телеведущего, проблемы с глазом у него возникли после неудачного падения в январе. Он отметил, что тогда ему заменили хрусталик, однако проблемы со зрением никуда не исчезли.