Телеведущая Барановская попала под обстрел в Донецке

Фото: vk.com/ybaranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская

Телеведущая Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке, об этом ТАСС сообщил ее директор Петро Шекшеев. По его словам, журналистка остановилась в гостинице Park Inn. Утром 27 августа гостиницу атаковали, постояльцев спустили в подвал, где они просидели около часа. Телеведущая не пострадала.

Сегодня ночью около пяти утра раздались несколько взрывов. Гостиница, где спала Юля, Park Inn — это гостиница, где останавливаются все московские гости, самая тихая часть Донецка, попала под обстрел. Всех спустили в убежище в подвал, они там просидели около часа, если быть точным, 45 минут, — рассказал Шекшеев.

В результате обстрела в 10-20 метрах от гостиницы образовались воронки, а также были оборваны линии электропередач, загорелось дерево. По словам Шекшеева, Юлия «уже достаточно привыкшая» к таким обстрелам, поскольку находится в центре республики уже четыре месяца.

Барановская приехала в ДНР в рамках работы над проектом «Женщины Донбасса». В нем будет рассказано 30 историй женщин, жизнь которых изменилась за последние 8,5 года.

Ранее в Донецке из американских HIMARS обстреляли здание администрации главы ДНР Дениса Пушилина. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, ракета попала прямо в окно кабинета политика.