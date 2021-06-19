Телеведущая Первого канала собралась в губернаторы

https://static.news.ru/photo/832d857c-d1e3-11eb-a9d8-96000091f725_660.jpg Марина Ким Фото: marina_kim_tv/instagram.com

Телеведущая Первого канала Марина Ким решила стать губернатором Хабаровского края от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом она написала в своём Instagram.

Ведущая сообщила, что теперь необходимо пройти муниципальный фильтр. Кроме того, ей надо представить в избирком подписные листы и другие документы для регистрации до 4 августа.

Пожелайте мне удачи! — написала она.

Подписчики Ким засыпали её восторженными комментариями. Однако были и те, кто советовал потратить своё время на детей, а не на политику.

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