Телеведущая назвала информацию об однополых отношениях опасностью для нации Телеведущая Лосева: информация об однополых отношениях опасна для рождаемости и нации

Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Информация об однополых отношениях опасна для рождаемости и сохранения нации, заявила телеведущая шоу «Время покажет» Олеся Лосева в разговоре с «Народными Новостями». Она признала, что дети достаточно рано узнают об ЛГБТ и от этого никуда не деться, но для улучшения демографической ситуации нужно такие материалы ограничить.

Если мы озадачены вопросом сохранения нашей нации и нашего генетического кода, то нужно улучшать демографическую ситуацию. Но это сделать нельзя, когда с экранов телевизоров и киноплощадок будут демонстрироваться нетрадиционные ценности, — сказала Лосева.

Она также заявила, что ЛГБТ-акции нацелены на сокращение численности населения планеты.

Независимый демограф Алексей Ракша ранее объяснил, что главные враги рождаемости — это неопределённость будущего, экономический спад, снижение доходов, недостаток жилплощади, отсутствие бесплатных яслей и детсадов. Также долгий рабочий день и нежелание мужчин участвовать в работе по дому и уходу за детьми.

В июне пилот команды «Формулы-1» Ferrari Шарль Леклер заявил, что гомосексуальность — абсолютно нормальная вещь. Он выразил непонимание тому, почему до сих пор остаются люди, которые не понимают, что любовь — для всех.