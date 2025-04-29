Малышева обрушилась с критикой на тех, кто не помогает упавшим в обморок Ведущая Малышева раскритиковала тех, кто не оказывает помощь упавшим в обморок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елена Малышева

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева раскритиковала россиян, которые не оказывают первую помощь упавшим в обморок людям. В новом выпуске программы «Жить здорово!» она отметила, что нельзя просто наблюдать за тем, как у тебя на глазах кто-то умирает.

Вы обязаны начать действовать, если вы человек. А если вы наблюдаете за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет, — подчеркнула телеведущая.

Малышева сделала такое заявление в ответ на вопрос гостя программы. Он спросил, нужно ли людям, ставшим свидетелями обморока, пытаться помочь пострадавшему. В ответ врач объяснила, что за время, пока едет скорая помощь, потерявший сознание может скончаться. По словам Малышевой, каждый житель РФ должен уметь оказывать первую помощь, включая закрытый массаж сердца.

Ранее телеведущую довели до слез гости программы. В одном из выпусков «Жить здорово!» гостья рассказала про беременность своей дочери, которой на одном из последних обследований сообщили о диагнозе будущего ребенка. Малыш должен был появиться на свет с синдромом Дауна. Женщина уговаривала девушку на аборт, но та отказалась и решила сохранить ребенка. На камеру попались покрасневшие от слез глаза Малышевой.