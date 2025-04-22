Телеведущая Максимовская возглавила крупнейший российский видеохостинг Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марианна Максимовская

Телеведущая Марианна Максимовская стала гендиректором «VK Видео», сообщается в пресс-релизе компании. Она будет заниматься разработкой стратегии платформы и внедрением инновационных форматов контента.

«VK Видео» объявляет о назначении Марианны Максимовской на должность генерального директора, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что Максимовская запустила большое число успешных телепроектов, которые были высоко оценены зрителями. Там выразили уверенность, что опыт ведущей поможет укрепить лидерство «VK Видео» среди других видеохостингов.

Известно, что с 1991 по 2015 год Максимовская работала на различных российских телеканалах. В 2015 году она стала вице-президентом Группы компаний «Михайлов и Партнеры», а с 2018-го — президентом этой организации.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» расширила возможности покупок в онлайн-трансляциях. Владельцы бизнес-сообществ теперь могут добавлять до 10 карточек товаров, которые будут отображаться в виде плашек с фото, названием и ценой.

До этого сообщалось, что в 2024 году инвестиции бизнеса в нативную рекламу на платформе «VK Видео» выросли в два раза и превысили 2,4 млрд рублей. При этом основная доля приходится на интеграции в контент собственного производства.