Телеведущая из Екатеринбурга умерла в 43 года

Известная местная журналистка и телеведущая Анастасия Анисимова умерла в Екатеринбурге на 44-м году жизни после продолжительной болезни. С 2001 года женщина была лицом «Областного телевидения», сообщается на сайте правительства Свердловской области.

После этого Анисимова успела поменять несколько работ, пока в 2019 году не попала в состав отдела, отвечающего за взаимодействие со СМИ в избирательной комиссии Свердловской области.

В феврале 2021 года Анисимова перешла в департамент информационной политики Свердловской области, где трудилась заместителем директора.

Ранее стало известно, что актёр театра и кино, сыгравший в сериалах «Интерны» и «Глухарь», Владимир Яковлев умер в возрасте 62 лет. Он в 1986 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Тогда же, в 1980-е годы, дебютировал в кино. Работал в Малом театре и театре «Модерн». Сыграл более чем в 170 кинолентах.