Телеуроки помогут школьникам подготовиться к экзаменам

https://static.news.ru/photo/f20e92aa-82d5-11ea-9a06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Минпросвещения начинает образовательное вещание «Моя школа в online» с целью помочь старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Занятия будут проводить лучшие отечественные педагоги.

Ведомство реализует данный проект совместно с телекомпанией «Триколор». Первое занятие по математике для учащихся девятых классов состоится 22 апреля.

Телеуроки по русскому языку, математике и наиболее популярным среди школьников предметам по выбору будут проводиться ежедневно. Продолжительность каждого составит 30 минут.

Полученные знания школьники смогут закрепить на портале «Российская электронная школа», скачав в конце урока QR-код с экрана телевизора, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за ситуации с коронавирусом Минпросвещения предоставляет регионам право самостоятельно снижать минимальную границу для получения удовлетворительной оценки на основных государственных экзаменах (ОГЭ) у девятиклассников.