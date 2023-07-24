Телекритик объяснил, почему Зверева не пригласят вести «Модный приговор» Телекритик Горбунов: Зверева не пригласят вести «Модный приговор» из-за его «неформатности»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стилист Сергей Зверев вряд ли будет ведущим шоу «Модный приговор» вместо Александра Васильева, поскольку для работы на Первом канале должны быть вызывающие доверие ведущие, заявил NEWS.ru телевизионный критик Александр Горбунов. По его словам, в этом отношении телеканал отличается патриархальностью в хорошем смысле этого слова.

Я не вижу Зверева в качестве ведущего такой программы. Первый канал отличается патриархальностью в хорошем смысле этого слова. Должны быть ведущие, вызывающие доверие. Я ничего против Зверева не имею, но вряд ли он пять дней в неделю сможет вести это шоу, если только пару эфиров, или придет в качестве приглашенного гостя, — сказал Горбунов.

По мнению телекритика, если Васильев не будет вести «Модный приговор», то его должны заменить стилист Александр Рогов или модельер Андрей Бартенев.

Ранее экс-сотрудник Первого канала сообщил, что шоу «Модный приговор» не появится в телевизионном эфире в обозримом будущем. Он подчеркнул, что с начала специальной военной операции место развлекательных программ в будни заняли общественно-политические, аналитические и новостные программы. Наиболее реальной является перспектива возвращения «Модного приговора» не раньше чем через год в обновленном формате и с обновленным списком ведущих во главе с Юлией Барановской.

Издание KP.RU уточняет, что в настоящее время проект «Модный приговор» не закрыт, а временно приостановлен, как говорят на телевидении, «в отпуске».