Российские телеканалы внесли изменения в сетку вещания в связи со смертью художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. В эфире будут показаны его фильмы и тематические передачи, посвящённые режиссёру.
Так, на Первом канале в эфир выйдет спецвыпуск программы «Сегодня вечером», посвящённый памяти народного артиста СССР.
«Россия 1» внесла в расписание фильм «Тот самый Мюнхгаузен». О жизненном пути Захарова также расскажут два спецэфира — программы «Привет, Андрей!» и «Белая студия».
Телеканал «Культура» повторит документальный фильм 2012 года «Марк Захаров: моё настоящее, прошлое и будущее», в котором режиссёр от первого лица рассказывает о себе и о своём творчестве.
Как писал News.ru, Захаров скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре.