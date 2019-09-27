https://static.news.ru/photo/acd75e04-e1f1-11e9-869f-fa163e074e61_660.jpg Марк Захаров Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Российские телеканалы внесли изменения в сетку вещания в связи со смертью художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. В эфире будут показаны его фильмы и тематические передачи, посвящённые режиссёру.

Так, на Первом канале в эфир выйдет спецвыпуск программы «Сегодня вечером», посвящённый памяти народного артиста СССР.

«Россия 1» внесла в расписание фильм «Тот самый Мюнхгаузен». О жизненном пути Захарова также расскажут два спецэфира — программы «Привет, Андрей!» и «Белая студия».

Телеканал «Культура» повторит документальный фильм 2012 года «Марк Захаров: моё настоящее, прошлое и будущее», в котором режиссёр от первого лица рассказывает о себе и о своём творчестве.

Как писал News.ru, Захаров скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре.