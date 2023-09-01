Телеканал ТВ-3 сменил логотип на «мистический»

Фото: t.me/tv3russia

Телеканал ТВ-3, специализирующийся на мистике, сменил свой логотип и графическое оформление эфира, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу вещателя. Отмечается, что новый логотип представляет собой белый треугольник с цифрой три, выполненной в фиолетовом цвете. Это позволяет передать мистическое настроение канала, уточнили в пресс-службе. Ранее телеканал использовал логотип круглой формы, а также оформлял эфир изображениями Луны, облаков и различных природных явлений.

Графическое выражение числа три делает магическое число явным, утверждая его основой стиля и важной визуальной составляющей, — объяснили в пресс-службе телеканала.

Использование треугольной формы в логотипе также имеет свое значение. Представители вещателя объяснили, что треугольник представляет собой базовую, «мощную» фигуру, которая использовалась с самой древности и до наших дней. Она передает мистическое настроение контента телеканала. Кроме того, треугольник является наиболее удобной фигурой с точки зрения бренд-дизайна, так как его легко применять в эфирных проектах и офлайн средах.

Как сообщалось ранее, сеть пиццерий Domino’s Pizza провела ребрендинг после ее покупки рэпером Тимуром Юнусовым, также известным как Тимати. Обновленная сеть будет называться Domino Pizza, логотип компании лишился костяшек домино, но сохранил привычную цветовую гамму.