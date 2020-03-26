https://static.news.ru/photo/2123f55c-6f36-11ea-82f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Сотрудники телеканала «Россия 24» (входит во Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК)) переведены на удалённый режим работы из-за вспышки коронавируса нового типа (COVID-19), рассказал ведущий Роман Плюсов.

Возможны небольшие технические проблемы, но мы постараемся провести эфир качественно и предоставить полную картину дня, — заявил журналист в эфире «России 24».

Он добавил, что редакция хочет показать, что удалённый процесс работы возможен даже в сферах, где необходимы «сложные технологические решения». Вместо логотипа «Россия 24» в эфире появилась надпись «Сидим Дома».

Накануне российская IT-компания «Яндекс» запустила специальный онлайн-курс для подготовки учителей школ к режиму дистанционного преподавания, на который они переходят из-за распространения инфекции.

Обучающее пособие создали эксперты «Яндекс.Учебника». Оно поможет получить представление о том, как организовать учебный процесс в условиях дистанционки. Программа состоит из пяти модулей.

Согласно последним данным, к 26 марта коронавирусом в мире заразились более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели. В России зафиксировано 658 случаев заболевания. Выписаны по выздоровлении 29 человек. Вирус выявили в 55 регионах.

Ранее NEWS.ru писал, что лишь 8% российских школ продолжают учебный процесс в обычном режиме, а остальные из-за распространения COVID-19 перешли на дистанционный формат или ушли на каникулы. Об этом заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов.