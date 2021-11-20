Телеканал «Россия 1» раскрыл назначение кнопки на столе Путина

Телеканал «Россия 1» показал кадры подготовки встречи президента России Владимира Путина с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В кадр попала кнопка на столе главы государства. По словам авторов сюжета, она необходима президенту для вызова помощника.

Встреча с глазу на глаз, потому на столе у президента специальная кнопка, когда необходим помощник или чтобы принесли чай, — пояснил корреспондент Павел Зарубин.

Встреча лидеров двух стран продолжалась несколько часов. Мирзиёев приехал в Кремль днём, а покинул его уже вечером. Длительность переговоров телеканал объяснил тем, что Узбекистан для России «не просто сосед».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что для Путина якобы сделали два одинаковых кабинета в разных резиденциях. Таким способом усложняется возможность определить местонахождение президента. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он пояснил, что у главы государства нет кабинетов-двойников, но есть много кабинетов в разных городах России и он ими пользуется.