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Телеканал МУЗ-ТВ оштрафован за гей-пропаганду среди несовершеннолетних

Телеканал МУЗ-ТВ оштрафован на миллион рублей за гей-пропаганду среди несовершеннолетних
11:40, 17 ноября 2021
Телеканал МУЗ-ТВ оштрафован за гей-пропаганду среди несовершеннолетних Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал МУЗ-ТВ на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Поводом послужил показанный в эфире перформанс российского певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. По закону подобный контент допустим к показу только с пометкой 18+ и после 23:00.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы ООО «МУЗ ТВ Операционная компания» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере одного миллиона рублей, — отметил собеседник агентства.

Неприятности у телеканала возникли после трансляции мероприятия «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света». Протокол о нарушении, «связанном с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения», составили сотрудники Роскомнадзора. Поводом послужило появление на церемонии вручения традиционной премии МУЗ-ТВ поп-певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы, которые вели себя как влюблённая пара. Журналисты назвали этот выход на красную дорожку гей-свадьбой.

Протокол был составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Наказание за данное нарушение предусматривает приостановку деятельности на срок до 90 суток или штраф в один миллион рублей.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал ответственные структуры вынести максимально строгий приговор телеканалу за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

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