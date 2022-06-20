Telegram запустил платную подписку c дополнительными функциями

Фото: Nikolas Joao Kokovlis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, которая даёт пользователям доступ к дополнительным функциям. Теперь пользователям будет доступна загрузка файлов до 4 Гб вместо 2 Гб. Об этом говорится в сообщении мессенджера.

Также речь идёт об увеличении скорости загрузки данных, текстовой расшифровке голосовых сообщений, отключении встроенной рекламы, дополнительных реакциях и премиальных стикерах. Платные посетители в своём профиле получат специальный значок.

Стоимость подписки будет составлять 449 рублей в месяц. Но сам мессенджер при этом останется бесплатным. Пользователям, которые не оформили платную подписку, также будут доступные некоторые её функции. К примеру, просмотр очень больших документов, мультимедиа и стикеров, которые отправят подписчики Premium, будут также доступны обычным пользователям.

Ранее сообщалось, что основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Предприниматель является одновременно гражданином четырёх стран — России, Франции, Сент-Китс и Невис и ОАЭ.