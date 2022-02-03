Telegram выплатил штрафы на сумму 11 млн рублей за отказ удалять контент

Telegram выплатил 11 млн рублей штрафов, выписанных за отказ удалить запрещённый в РФ контент, ФССП прекратила три исполнительных производства о взыскании соответственно пяти, двух и четырёх миллионов рублей штрафа, пишет ТАСС со ссылкой на банк данных ФССП России.

Названные штрафы были присуждены компании в середине января на основании решения Таганского суда Москвы. Всего с начала прошлого года Telegram был оштрафован более чем на 40 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент. По части штрафов ФССП начала принудительное взыскание.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман сообщил, что руководству мессенджера Telegram грозят многомиллионные штрафы в случае продолжения несоблюдения законодательства Германии. Речь идёт о неудалении информации, распространяемой COVID-отрицателями в мессенджере. Telegram могут обязать создать в ФРГ офис, а также назначить официального представителя в Германии для юридических запросов.

По словам министра, штаб-квартира Telegram располагается в ОАЭ и власти ФРГ вынуждены направлять все официальные юридические вопросы туда. При этом обращения по поводу угроз убийством не доходят до единственного известного почтового ящика компании в Дубае.