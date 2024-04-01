Telegram ввел монетизацию для определенной категории авторов Telegram: для авторов каналов с более тысячью подписчиков запустили монетизацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авторы каналов с аудиторией более тысячи человек теперь смогут получать доход от монетизации, говорится в официальном блоге мессенджера Telegram. По словам разработчиков, вознаграждение можно будет выводить без комиссии.

Каналы в Telegram собирают более 1 трлн просмотров ежемесячно. С этого дня владельцы публичных каналов с 1000 и более подписчиков могут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале, в качестве вознаграждения, — уточнили они.

Полученный от монетизации доход авторы смогут потратить для оплаты рекламных объявлений в мессенджере, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium, подчеркнули в Telegram. Вывод средств будет доступен уже в ближайшие недели на платформе Fragment, констатировали разработчики.

Ранее стало известно, что доля россиян, которые ежедневно пользуются Telegram, выросла более чем на 20% за год и достигла почти половины от всего населения страны старше 12 лет. По итогам декабря 2023 года среднесуточный охват мессенджера был 47%. В рейтинге самых популярных интернет-ресурсов Telegram занял четвертую позицию.

Кроме этого, Роскомнадзор не увидел необходимости ограничивать работу мессенджера в России. В ведомстве обратили внимание, что администрация Telegram удалила более 256 тысяч запрещенных материалов с 2021 года по требованию РКН.