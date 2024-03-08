Telegram оштрафовали за отказ удалить ложные данные о потерях ВС РФ Telegram оштрафовали на 4 млн за отказ удалить ложные данные о потерях ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мессенджер Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить недостоверные сведения о потерях Вооруженных сил России, понесенных в ходе СВО, говорится в решении мирового судьи, с которым ознакомился ТАСС. Согласно документу, решение о наказании за правонарушение было принято в декабре прошлого года, однако его причина стала известна только сейчас.

Признать «Телеграм мессенджер инк.» (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7.10-4 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, — говорится в документе.

В тексте решения указано, что Роскомнадзор выявил в публикациях Telegram-каналов информацию о бойцах ВС РФ, якобы погибших во время спецоперации. Наличие соответствующих публикаций подтверждается скриншотами, сделанными в сентябре 2023 года. Отмечается, что представители мессенджера на слушание не пришли, несмотря на то что были уведомлены о его времени и месте через семь различных официальных электронных адресов.

В ноябре 2023 года Таганский суд Москвы также оштрафовал Telegram на 4 млн рублей. Поводом стал отказ удалять информацию, признанную запрещенной в России. Речь идет о недостоверных сведениях о российской армии. Кроме того, в мессенджере публиковалась информация, направленная на дестабилизацию обстановки в стране и оправдание экстремистской деятельности.