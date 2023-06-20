Telegram оштрафовали на 4 миллиона рублей Telegram оштрафовали из-за неудаления 32 каналов с информацией об СВО

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Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление 32 каналов с недостоверной информацией о действиях российских военных в зоне спецоперации, передают «Известия». Протокол в отношении мессенджера был составлен по ст. 13.41, ч. 2 «Неудаление запрещенной в РФ информации».

Признать виновным Telegram Messenger Inc по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей, — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

20 июня мировой судья в Москве впервые оштрафовал Viber на миллион рублей за неудаление фейков о специальной военной операции на Украине. В суде также отметили, что в Viber распространялась непроверенная информация о жертвах среди мирного населения.

1 июня за неудаление запрещенной информации в России впервые оштрафовали WhatsApp. Сумма взыскания, наложенного мировым судьей Таганского района Москвы, составила 3 млн рублей. Основанием для штрафа послужило присутствие в одном из чатов предложения о продаже лекарственного препарата-антидепрессанта «Лирика». Авторы обещали заказчикам доставить лекарство несколькими способами и в различной дозировке.

6 июня мировой судебный участок в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, котoрой принадлежит русскоязычная «Википедия», на 3 млн рублей.