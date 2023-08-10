Telegram обошел «ВКонтакте» по средней дневной аудитории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июле показатель среднесуточного охвата пользователей мессенджера Telegram в России обогнал аналогичный показатель социальной сети «Вконтакте», свидетельствуют данные Mediascope. За месяц средняя дневная аудитория Telegram увеличилась с 51,9 млн до 54,3 млн человек, а «ВКонтакте» — с 52,1 млн только до 52,6 млн человек.

При этом в июле вырос на 2,6% аналогичный показатель и у YouTube. С 50,8 млн он поднялся до 52,1 млн пользователей.

Именно YouTube стал лидером месяца по среднемесячной аудитории. Месячный охват аудитории видеохостинга составил 95,5 млн человек. Второй результат — 87,6 млн — зафиксирован у «Вконтакте», Telegram — третий с 81,2 млн пользователей.

Ежедневная аудитория Telegram в России впервые превзошла аудиторию YouTube в марте 2023 года. Тогда ежедневная аудитория мессенджера составила 50,9 млн пользователей, а у YouTube было 50,7 млн человек.

Ранее исследование, проведенное приложением «VK Мессенджер», показало,что чат-боты являются весьма популярным инструментом на рынке услуг в России. О чат-ботах знают 90% россиян, при этом почти три четверти (73%) граждан являются активными пользователями этих инструментов. Чаще всего россияне пользуются чат-ботами в приложениях банков или в мессенджерах (по 59%), а также на сайтах товаров и услуг.